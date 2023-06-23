Центр Львова перекроют 25 июня: названы сроки и причина

Правоохранители отмечают, что с 08:00 до 14:00 движение будет перекрыто на:

проспекте Свободы от площади Мицкевича до улицы Городоцкой;

площади Ризни;

правой полосе проспекта Чорновола от площади Ризни до улицы Липинского.

В полиции уточняют, что другая полоса проспекта Чорновола будет открыта для транспорта в направлении центра города.

Также будет закрыта часть кольца и правая полоса улицы Липинского от проспекта Чорновола и до улицы Хмельницкого. Другая полоса улицы Липинского будет открыта для движения транспорта по направлению к проспекту Чорновола.

В то же время кольцо на пересечении улиц Липинского - Хмельницкого будет открыто для движения транспорта.

"Из-за перекрытия улиц не будут курсировать троллейбусы № 33. А городские автобусы будут ездить по временно измененным маршрутам или будут сокращены", - добавляют правоохранители.