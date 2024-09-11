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Центр Києва завтра знову перекриють для транспорту

Фото: центр Києва перекриють для транспорту 12 вересня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У центрі Києва, завтра, 12 вересня, знову перекриють рух транспорту. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України (УДО).

"12 вересня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.

Зазначається, що військовослужбовці УДО й підрозділи Національної поліції мають право обмежувати рух транспорту, а також пішоходів на вулицях й дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які прибули з офіційним візитом до України.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, через проведення Саміту Кримської платформи, у низці районів Києва був перекритий рух транспорту. Внаслідок цього в столиці утворились жорсткі затори.

Вчора Управління державної охорони попереджало про тимчасові обмеження дорожнього руху у Києві.

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Київ