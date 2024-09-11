Центр Киева завтра снова перекроют для транспорта

"12 сентября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть эту информацию во время перемещения по городу.

Отмечается, что военнослужащие УГО и подразделения Национальной полиции имеют право ограничивать движение транспорта, а также пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, прибывших с официальным визитом в Украину.