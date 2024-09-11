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Центр Киева завтра снова перекроют для транспорта

Фото: центр Киева перекроют для транспорта 12 сентября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В центре Киева, завтра, 12 сентября, снова перекроют движение транспорта. Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины (УГО).

"12 сентября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть эту информацию во время перемещения по городу.

Отмечается, что военнослужащие УГО и подразделения Национальной полиции имеют право ограничивать движение транспорта, а также пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, прибывших с официальным визитом в Украину.

Напомним, сегодня, 11 сентября, из-за проведения Саммита Крымской платформы, в ряде районов Киева было перекрыто движение транспорта. В результате в столице образовались жесткие пробки.

Вчера Управление государственной охраны предупреждало о временных ограничениях дорожного движения в Киеве.

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Киев