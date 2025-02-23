Центр Києва завтра перекриють для дорожнього руху: яка причина

У Києві завтра, 24 лютого, в центральній частині столиці запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Жителів столиці просять врахувати такі заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Управління державної охорони України.
Зазначається, що такі обмеження будуть вжиті 24 лютого у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Як поінформували в Управлінні Держохорони, у понеділок з 07:00 до 11:00 буде обмежено вхід та вихід до станції метро "Майдан Незалежності".
При цьому сама станція працюватиме, а ескалатор - не функціонуватиме.
"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом", - закликали мешканців та гостей столиці в Управленні держохорони.
Як розповіли також в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів 24 лютого діятимуть "на певних ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах міста".
В адміністрації розповіли, що також діятимуть обмеження руху громадського транспорту з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00:
Такі обмеження руху громадського транспорту будуть діяти з 07:00 до 11:00:
У КМВА додали, що станція метро "Майдан Незалежності", яка завтра з 07:00 до 11:00 обмежить свою роботу на вхід та вихід, у разі повітряної тривоги станція діятиме як укриття, без обмежень.
Довідково: відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затверджене указом президента від 22 серпня 2002 року (№ 746/2002), главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
Як розповіли в Управленні держохорони, військовослужбовці цього відомства спільно з відповідними підрозділами Нацполіції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.
Крім того, вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх (відповідно до ст. 18 п. 3 закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та указу президента від 3 жовтня 2006 року № 815/2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду осіб, щодо яких здійснюється державна охорона".
Нагадаємо, 24 лютого у Києві з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбудеться саміт за участі країн-партнерів та європейських посадовців.
РБК-Україна раніше в окремому матеріалі писало, хто приїде до Києва на саміт у 3-ю річницю великої війни, та публікувало список.
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