Центр Киева завтра перекроют для дорожного движения: какая причина

Отмечается, что такие ограничения будут приняты 24 февраля в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Где именно перекроют дорожное движение

Как сообщили в Управлении Госохраны, в понедельник с 07:00 до 11:00 будет ограничен вход и выход к станции метро "Майдан Независимости".

При этом сама станция будет работать, а эскалатор - не будет функционировать.

"Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу", - призвали жителей и гостей столицы в Управлении госохраны.

Как рассказали также в Киевской городской военной администрации (КГВА), временные ограничения движения и парковки транспортных средств 24 февраля будут действовать "на определенных участках дорог в Печерском и Шевченковском районах города".

В администрации рассказали, что также будут действовать ограничения движения общественного транспорта с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

на ул. Большая Житомирская: на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской;

на ул. Михайловской: на участке от ул. Большой Житомирской пер. Михайловского;

на ул. Владимирской: на участке от ул. Большой Житомирской до Владимирского проезда;

на Владимирскому проезде.

Такие ограничения движения общественного транспорта будут действовать с 07:00 до 11:00.

на ул. Крещатик: на участке Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого.

В КГВА добавили, что станция метро "Майдан Незалежности", которая завтра с 07:00 до 11:00 ограничит свою работу на вход и выход, в случае воздушной тревоги станция будет действовать как укрытие, без ограничений.

Справка: согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положения о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденное указом президента от 22 августа 2002 года (№ 746/2002), главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Какие могут быть приняты меры при ограничении движения

Как рассказали в Управлении госохраны, военнослужащие этого ведомства совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом.

Кроме того, они также могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их (в соответствии со ст. 18 п.3 закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и указом президента от 3 октября 2006 года № 815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана").