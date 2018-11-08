Центр Киева стоит в пробках

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Владельцы "евроблях" продолжают протестовать возле Верховной рады

В Киеве сегодня днем, 8 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки преимущественно образовались в центре Киева. В частности, на правом берегу большие пробки зафиксированы на бульваре Леси Украинки, улице Михаила Грушевского, Институтской, Шелковичной, Кловском спуске, Крещатике, Бульваре Тараса Шевченко, улице Басейной.

Также в пробках стоят мосты - Патона, Дарницкий и Южный.

Отметим, что на левом берегу масштабная пробка на улице Николая Бажана. Пробка тянется от района станции метро "Позняки" до Южного моста.

Фото: пробки (google.com.ua/maps)

Напомним, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией второй день подряд протестуют у здания Верховной рады. Водители требуют упростить и удешевить ввоз автомобилей из заграницы. На дороге возле парламента припаркованы сотни автомобилей. Также митингующие установили палатки. Движение транспорта по улице Грушевского затруднено, но не заблокировано. В то же время полиция усилила охрану по периметру здания парламента.