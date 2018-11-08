ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Центр Києва стоїть у пробках

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 12:07
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Власники "евроблях" продовжують протестувати біля Верховної ради

У Києві сьогодні вдень, 8 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Пробки утворилися переважно в центрі Києва. Зокрема, на правому березі великі пробки зафіксовані на бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського, Інститутській, Шовковичній, Кловському узвозі, Хрещатику, Бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній.

Також в пробках стоять мости - Патона, Дарницький і Південний.

Зазначимо, що на лівому березі  масштабна пробка на вулиці Миколи Бажана. Пробка тягнеться від району станції метро "Позняки" до Південного мосту.

 

Фото: пробки (google.com.ua/maps)

Нагадаємо, власники автомобілів з іноземною реєстрацією другий день поспіль протестують біля будівлі Верховної ради. Водії вимагають спростити і здешевити ввезення автомобілів з-за кордону. На дорозі біля парламенту припарковані сотні автомобілів. Також мітингувальники встановили намети. Рух транспорту по вулиці Грушевського ускладнено, але не заблоковано. У той же час поліція посилила охорону по периметру будівлі парламенту.

У Києві відновить роботу кінотеатр "Зоряний" У Києві утворилися численні затори
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся