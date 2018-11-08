Центр Києва стоїть у пробках

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Власники "евроблях" продовжують протестувати біля Верховної ради

У Києві сьогодні вдень, 8 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Пробки утворилися переважно в центрі Києва. Зокрема, на правому березі великі пробки зафіксовані на бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського, Інститутській, Шовковичній, Кловському узвозі, Хрещатику, Бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній.

Також в пробках стоять мости - Патона, Дарницький і Південний.

Зазначимо, що на лівому березі масштабна пробка на вулиці Миколи Бажана. Пробка тягнеться від району станції метро "Позняки" до Південного мосту.

Фото: пробки (google.com.ua/maps)

Нагадаємо, власники автомобілів з іноземною реєстрацією другий день поспіль протестують біля будівлі Верховної ради. Водії вимагають спростити і здешевити ввезення автомобілів з-за кордону. На дорозі біля парламенту припарковані сотні автомобілів. Також мітингувальники встановили намети. Рух транспорту по вулиці Грушевського ускладнено, але не заблоковано. У той же час поліція посилила охорону по периметру будівлі парламенту.