Центр Киева сковали пробки

В четверг, 24 октября, в столице образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу Киева затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, улице Семена Скляренко, улице Дегтяревская, возле станции метро "Лукьяновская". Также пробки образовались на Подоле, на улице Набережно-Крещатицкая, улице Набережно-Рыбальская.

Пробки зафиксированы на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, улице Саксаганского, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе, на бульваре Дружбы народов, возле станций метро "Золотые ворота", "Университет".

Фото: пробки (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на мосту имени Патона, Дарницкому и Южному мостам.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Владимира Маяковского, улице Оноре де Бальзака, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Бажана.

Напомним, в Киеве в ночь с 24 на 25 октября будет на час продлена работа метро. В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Кроме того, в Киеве ограничили движение на улице Казимира Малевича. Ограничения действовало с 22:00 23 октября с 08:00 24 октября.