Метро Киева завтра будет работать в особом режиме

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 24 октября продлят работу метро на час

В Киеве в ночь с 24 на 25 октября будет на час продлена работа метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что 24 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

В частности, до начала и после окончания футбола возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, в среду, 23 октября, в Киеве на Харьковском массиве заблокировано движение трамваев из-за дорожно-транспортного происшествия. Как отмечется, движение заблокировано из-за того, что один из автомобилей выбросило на трамвайные рельсы.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве ограничат движение на улице Казимира Малевича.

Как сообщается, на улице Казимира Малевича ограничат движение с 18:00 23 октября до 8:00 24 октября. В это время там будут выполняться работы по восстановлению покрытия после разрытия.