ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Метро Киева завтра будет работать в особом режиме

Новости » Общество    23.10.2019 - 13:40
Метро Киева завтра будет работать в особом режиме
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 24 октября продлят работу метро на час

В Киеве в ночь с 24 на 25 октября будет на час продлена работа метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что 24 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

В частности, до начала и после окончания футбола возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Метро Киева завтра будет работать в особом режимеНапомним, в среду, 23 октября, в Киеве на Харьковском массиве заблокировано движение трамваев из-за дорожно-транспортного происшествия. Как отмечется, движение заблокировано из-за того, что один из автомобилей выбросило на трамвайные рельсы.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве ограничат движение на улице Казимира Малевича.

Как сообщается, на улице Казимира Малевича ограничат движение с 18:00 23 октября до 8:00 24 октября. В это время там будут выполняться работы по восстановлению покрытия после разрытия.

В аэропорту "Киев" из-за тумана отменили несколько рейсов Шевченко внесли в список топ-20 лучших футболистов ХХI века
Новости Украины КиевметроФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь