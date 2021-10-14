Центр Киева сегодня перекроют: список улиц
Фото: в Киеве сегодня прекратят центральные улицы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня ряд центральных улиц Киева перекроют. В столице будет проходить марш ко Дню защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Движение по центру Киева будет ограничено с 13:30 до 18:30.
Какие улицы перекроют:
- Владимирская (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
- бульвар Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
- Михайловская;
- Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
- Банковая (от улицы Героев Небесной Сотни);
- участки прилегающих улиц.
Напомним, сегодня в Киеве также возможны изменения в работе общественного транспорта.