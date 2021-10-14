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Центр Киева сегодня перекроют: список улиц

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Киев, Четверг 14 октября 2021 08:00
Центр Киева сегодня перекроют: список улиц Фото: в Киеве сегодня прекратят центральные улицы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня ряд центральных улиц Киева перекроют. В столице будет проходить марш ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Движение по центру Киева будет ограничено с 13:30 до 18:30.

Какие улицы перекроют:

  • Владимирская (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
  • бульвар Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
  • Михайловская;
  • Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
  • Банковая (от улицы Героев Небесной Сотни);
  • участки прилегающих улиц.

Центр Киева сегодня перекроют: список улиц

Напомним, сегодня в Киеве также возможны изменения в работе общественного транспорта.

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