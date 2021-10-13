Общественный транспорт Киева завтра может изменить работу: список маршрутов
Фото: общественный транспорт Киева завтра может изменить работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Жителей столицы предупредили о возможных изменениях в работе общественного транспорта. Причиной тому является проведение праздничных массовых мероприятий в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
В частности, завтра 14 октября возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов № 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов № 24, 114 и 118.
Ограничения могут ввести с 13:00 и до окончания мероприятий.
В случае введения запрета, движение маршрутов будет организовано:
Троллейбусы
- № 5, 7, 8 и 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до бульв. Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - бульв. Тараса Шевченко, далее по действующим маршрутам.
Автобусы
- № 24 и 114 соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по действующим маршрутам, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницького - ул. Пирогова - ул. Тараса Шевченко- ул. Симона Петлюры -железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - бульв. Тараса Шевченка - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницького - ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам;
- № 118 от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского (в обратном направлении - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели) - просп. Победы, далее по действующему маршруту;
Напомним, 15 октября метро в Киеве может ограничить работу из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский".