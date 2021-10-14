Центр Києва сьогодні перекриють: список вулиць
Фото: у Києві сьогодні прекриють центральні вулиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні низку центральних вулиць Києва перекриють. У столиці проходитиме марш до Дня захисників і захисниць України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Рух центром Києва буде обмежено з 13:30 до 18:30.
Які вулиці перекриють:
- Володимирська (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
- бульвар Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
- Михайлівська;
- Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
- Банкова (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
- ділянки прилеглих вулиць.
Нагадаємо, сьогодні в Києві також можливі зміни у роботі громадського транспорту.