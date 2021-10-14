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Центр Києва сьогодні перекриють: список вулиць

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 08:00
Центр Києва сьогодні перекриють: список вулиць Фото: у Києві сьогодні прекриють центральні вулиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні низку центральних вулиць Києва перекриють. У столиці проходитиме марш до Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Рух центром Києва буде обмежено з 13:30 до 18:30.

Які вулиці перекриють:

  • Володимирська (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
  • бульвар Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
  • Михайлівська;
  • Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
  • Банкова (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
  • ділянки прилеглих вулиць.

Центр Києва сьогодні перекриють: список вулиць

Нагадаємо, сьогодні в Києві також можливі зміни у роботі громадського транспорту.

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