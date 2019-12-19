Центр Киева сегодня перекроют: список улиц

Движение транспорта будет запрещено до 22 часов
Сегодня, 19 декабря, в центре Киеве запретят движение транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий и торжественной церемонией зажжения огней на главной новогодней елке страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, в связи с проведением праздничных мероприятий в столице запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.
Так, движение автомобильного транспорта будет запрещено:
Кроме того, планируется организовать движение:
Напомним, что в четверг, 19 декабря, в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в связи с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать с 09:00 до 18:00. Ремонтные работы будут проводить на крайней правой полосе в направлении Левого берега.