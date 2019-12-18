В центре Киева завтра запретят движение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запрет будет действовать до 22:00

В четверг вечером, 19 декабря, в Киеве запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской в ​​связи проведением праздничных мероприятий и торжественной церемонией зажжения огней на главной новогодней елке страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, запрет на движение автотранспорта будет введен:

с 17:00 до 19:00 - от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;

с 16:00 до 22:00 - от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.

Кроме того, планируется организовать движение:

троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов маршрутов №№ 16, 18 соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня.

Напомним, в центре Киева в связи с проведением ноговоднего парада закроют движение автотранспорта. Ограничение будет действовать в субботу, 21 декабря, с 13:30 до 16:00.

Кроме того, 18 и 19 декабря в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в связи с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать 18 декабря до 18:00, а также 19 декабря с 09:00 до 18:00.

Добавим, что с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.