Центр Києва сьогодні перекриють: список вулиць

Сьогодні, 19 грудня, у центрі Києві заборонять рух транспорту у зв'язку з проведенням святкових заходів та урочистою церемонією запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у зв'язку з проведенням святкових заходів у столиці заборонять рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.

Так, рух автомобільного транспорту буде заборонено:

з 17:00 до 19:00 - від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївській;

з 16:00 до 22:00 - від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського, а також вздовж Володимирського проїзду.

Крім того, планується організувати рух:

тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";

тролейбусів №№ 16, 18 відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня.

Нагадаємо, що у четвер, 19 грудня, у Києві частково обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Обмеження діятиме з 09:00 до 18:00. Ремонтні роботи будуть проводити на крайній правій смузі в напрямку Лівого берега.