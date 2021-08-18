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Центр Киева сегодня перекроют: график движения

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Киев, Среда 18 августа 2021 07:42
Центр Киева сегодня перекроют: график движения Фото: в Киеве перекроют движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве перекроют движение транспорта из-за репетиции парада войск ко Дню Независимости. В частности, во время тренировок будет ограничен доступ граждан к отдельным территориям на Трухановом острове, где будет проводиться артиллерийский салют.

Все детали в материале РБК-Украина.

С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

  • ул. Академика Туполева,
  • просп. Победы,
  • Маршала Рыбалко,
  • ул. Вячеслава Чорновила,
  • ул. Старовокзальной,
  • ул. Жилянской,
  • ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

  • ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. к ул. Крещатик),
  • ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской к Майдану Независимости),
  • ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. к Крепостному пер.),
  • Петровской Аллее,
  • Парковой дороге,
  • Владимирском спуске,
  • Боричевом спуске,
  • ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе к Нижнему Валу),
  • Набережном шоссе (от Днепровского спуска к ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничение движения на:

  • ул. Нижний Вал,
  • ул. Глыбочицкой,
  • Глибочицком проезде,
  • ул. Вячеслава Чорновила,
  • просп. Победы,
  • ул. Старовокзальной,
  • ул. Жилянской,
  • ул. Антоновича.
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