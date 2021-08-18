Центр Киева сегодня перекроют: график движения
Фото: в Киеве перекроют движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Киеве перекроют движение транспорта из-за репетиции парада войск ко Дню Независимости. В частности, во время тренировок будет ограничен доступ граждан к отдельным территориям на Трухановом острове, где будет проводиться артиллерийский салют.
Все детали в материале РБК-Украина.
С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:
- ул. Академика Туполева,
- просп. Победы,
- Маршала Рыбалко,
- ул. Вячеслава Чорновила,
- ул. Старовокзальной,
- ул. Жилянской,
- ул. Антоновича.
С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:
- ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. к ул. Крещатик),
- ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской к Майдану Независимости),
- ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. к Крепостному пер.),
- Петровской Аллее,
- Парковой дороге,
- Владимирском спуске,
- Боричевом спуске,
- ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе к Нижнему Валу),
- Набережном шоссе (от Днепровского спуска к ул. Набережно-Крещатицкой).
С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничение движения на:
- ул. Нижний Вал,
- ул. Глыбочицкой,
- Глибочицком проезде,
- ул. Вячеслава Чорновила,
- просп. Победы,
- ул. Старовокзальной,
- ул. Жилянской,
- ул. Антоновича.