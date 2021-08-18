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Центр Києва сьогодні перекриють: графік руху

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Київ, Середа 18 серпня 2021 07:42
Центр Києва сьогодні перекриють: графік руху Фото: у Києві перекриють рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у Києві перекриють рух транспорту через репетицію параду військ до Дня незалежності. Зокрема, під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

Всі деталі в матеріалі РБК-Україна.

З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:

  • вул. Академіка Туполєва,
  • просп. Перемоги,
  • Маршала Рибалка,
  • вул. В’ячеслава Чорновола,
  • вул. Старовокзальній,
  • вул. Жилянській,
  • вул. Антоновича.

З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:

  • вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик),
  • вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності),
  • вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.),
  • Петрівській Алеї,
  • Парковій дорозі,
  • Володимирському узвозі,
  • Боричевому узвозі,
  • вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
  • Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:

  • вул. Нижній Вал,
  • вул. Глибочицькій,
  • Глибочицькому проїзді,
  • вул. В’ячеслава Чорновола,
  • просп. Перемоги,
  • вул. Старовокзальній,
  • вул. Жилянській,
  • вул. Антоновича.
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