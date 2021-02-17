Центр Киева сегодня могут перекрыть. Названа причина

По его словам, город будут патрулировать усиленные наряды.

"Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан. Все запрещенные предметы, обнаруженные у граждан во время проверок, сразу будут изыматься", - отметил Крищенко.

Также сообщается, что в связи с проведением мероприятий на центральных улицах могут ограничить дорожное движение. Поэтому полиция просит водителей заранее планировать маршруты движения с учетом этой информации.