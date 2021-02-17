ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дело Майдана: против экс-начальника милиции Киева будет заочное следствие

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 11:43
Дело Майдана: против экс-начальника милиции Киева будет заочное следствие Фото: Валерий Мазан (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Киевский апелляционный суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерия Мазана. Его подозревают в причастности к разгону Майдана и гибели протестующих.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Сообщается, что он подозревается в незаконном препятствовании мирным акциям 18-20 февраля 2014 года с превышением власти и служебных полномочий, что привело к умышленным убийствам, нанесению тяжких телесных повреждений, а также террористическому акту.

По данным следствия, Мазан скрывается в России и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Во время событий Майдана он был и.о. начальника киевской милиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Мазан получил российское гражданство, поэтому Москва не выдает его Киеву. Нынешнее решение суда даст право следствию провести заочную процедуру. Досудебное расследование проводится следователями ГБР.

Сегодня Верховная рада в связи с годовщиной Майдана и событиями Революции достоинства осудила преступный режим экс-президента Виктора Януковича.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев Майдан Милиция
NEWS
Путин резко отреагировал на закрытие телеканалов Козака в Украине
Путин резко отреагировал на закрытие телеканалов Козака в Украине
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами