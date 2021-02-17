Центр Києва сьогодні можуть перекрити. Названо причину

За його словами, місто патрулюватимуть посилені наряди.

"Щоб не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські будуть проводити превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян. Всі заборонені предмети, виявлені у громадян під час перевірок, відразу будуть вилучатися", - зазначив Крищенко.

Також повідомляється, що у зв'язку з проведенням заходів на центральних вулицях можуть обмежити дорожній рух. Тому поліція просить водіїв заздалегідь планувати маршрути руху з урахуванням цієї інформації.