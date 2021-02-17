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Центр Києва сьогодні можуть перекрити. Названо причину

Автор: РБК-Україна

Сьогодні можуть перекрити центр Києва у зв'язку з запланованими акціями до річниці Майдану. Поліція і Національна гвардія заступили на посилене чергування.

Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає сайт поліції.

За його словами, місто патрулюватимуть посилені наряди.

"Щоб не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські будуть проводити превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян. Всі заборонені предмети, виявлені у громадян під час перевірок, відразу будуть вилучатися", - зазначив Крищенко.

Також повідомляється, що у зв'язку з проведенням заходів на центральних вулицях можуть обмежити дорожній рух. Тому поліція просить водіїв заздалегідь планувати маршрути руху з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада на річницю Майдану прийняла постанову, в якій засуджується режим колишнього президента Віктора Януковича.

Також стало відомо, що у справах Майдану київський суд дозволив заочне розслідування відносно колишнього начальника міліції Києва Валерія Мазана.

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