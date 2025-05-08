Центр Києва перекриють через іноземні делегації: коли і де

У Києві 10 травня тимчасово обмежать рух на кількох центральних вулицях через перебування іноземних делегацій та проведення урочистих заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
"В суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - повідомили в КМВА.
За даними адміністрації, конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.
"Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня", - додали в адміністрації.
Зауважимо, що раніше ми повідомляли про те, що Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня на противагу параду російського диктатора Володимира Путіна.
Глава МЗС України Андрій Сибіга додав, що український президент Володимир Зеленський хоче прийняти 9 травня лідерів так званої "коаліції рішучих", аби "визначити гарантії безпеки" для України після можливої угоди про припинення вогню з Росією.
Варто додати, що місце проведення цієї зустрічі не уточнювалося.
Водночас два анонімні дипломати ЄС окремо повідомили, що ведуться обговорення щодо можливого візиту до України зокрема майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.