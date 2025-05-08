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Центр Киева перекроют из-за иностранных делегаций: когда и где

Фото: Центр Киева перекроют из-за иностранных делегаций (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве 10 мая временно ограничат движение на нескольких центральных улицах из-за пребывания иностранных делегаций и проведения торжественных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города", - сообщили в КГВА.

По данным администрации, конкретное время и локации будут определяться с учетом протоколов безопасности.

"Просим киевлян и гостей города относиться с пониманием и учесть предостережения при планировании дня", - добавили в администрации.

Съезд высокопоставленных чиновников в Украину

Заметим, что ранее мы сообщали о том, что Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая в противовес параду российского диктатора Владимира Путина.

Глава МИД Украины Андрей Сибига добавил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет принять 9 мая лидеров так называемой "коалиции решительных", чтобы "определить гарантии безопасности" для Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

Стоит добавить, что место проведения этой встречи не уточнялось.

В то же время два анонимных дипломата ЕС отдельно сообщили, что ведутся обсуждения относительно возможного визита в Украину в частности будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.

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