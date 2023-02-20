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Центр Києва перекрили: у чому причина

Фото: у Києві 20 лютого перекрили центр міста (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві сьогодні зранку перекрили центр міста. Також обмежили рух автомобілів на Шулявському мості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичні Telegram-канали.

Сьогодні правоохоронці перекрили рух транспорту у центрі Києва, зокрема на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, а також на Шулявському мосту.

Крім того, жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці.

У мережі зазначають, що рух у столиці перекрили через іноземних гостів, які приїхали до Києва у День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

На тлі цього у Києві різко підстрибнули ціни на таксі через ускладнений рух та затори.

Фото: у Києві виросли ціни на таксі через обмежений рух транспорту
(скриншоти служб таксі)

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні збиралася відвідати Київ напередодні річниці вторгнення Росії. Італійські ЗМІ зазначають, що її візит запланований на 21 лютого.

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Київ