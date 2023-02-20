Центр Києва перекрили: у чому причина

Сьогодні правоохоронці перекрили рух транспорту у центрі Києва, зокрема на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, а також на Шулявському мосту.

Крім того, жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці.

У мережі зазначають, що рух у столиці перекрили через іноземних гостів, які приїхали до Києва у День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

На тлі цього у Києві різко підстрибнули ціни на таксі через ускладнений рух та затори.

Фото: у Києві виросли ціни на таксі через обмежений рух транспорту

(скриншоти служб таксі)