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Центр Киева перекрыли: в чем причина

Фото: в Киеве 20 февраля перекрыли центр города (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве сегодня с утра перекрыли центр города. Также ограничили движение автомобилей на Шулявском мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

Сегодня правоохранители перекрыли движение транспорта в центре Киева, в частности, на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также на Шулявском мосту.

Кроме того, жители Киева сообщают об ограниченном движении возле посольства США в столице.

В сети отмечают, что движение в столице перекрыли из-за иностранных гостей, приехавших в Киев в День памяти Героев Небесной Сотни.

На фоне этого в Киеве резко подскочили цены на такси из-за усложненного движения и пробок.

Фото: в Киеве выросли цены на такси из-за ограниченного движения транспорта
(скриншоты служб такси)

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони собиралась посетить Киев в канун годовщины вторжения России. Итальянские СМИ отмечают, что ее визит запланирован на 21 февраля.

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Киев