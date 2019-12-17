В центр Киева отправили усиленные наряды силовиков на время акций протеста

Во вторник, 17 декабря, в центр Киева отправили усиленные наряды силовиков на время запланированных акций протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отметим, сегодня в столице анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе и под зданием украинского парламента.

"Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Фото с места событий (РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что организаторы акций протеста запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования, из-за чего будет частично ограничено движение транспорта.

Также РБК-Украина писало, что в столице с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.

Кроме того, с 18 по 20 декабря будет перекрыта дорога на участке дороги на проспекте из-за ремонта железнодорожного переезда.