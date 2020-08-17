ru
ua

Центр Киева остался без света из-за аварии

Автор: РБК-Украина

Специалисты уже выехали на место аварии

В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования. Из-за аварии 71 жилой дом и офисные помещения остались без света.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже выехали на место аварии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.

Напомним, 18 июля на левом берегу Киева произошла авария из-за чего часть столицы осталась без света.

Прогноз погоды
► Мэр Умани пригрозил выставить блокпосты и не пустить хасидов ► Более 34 тысяч клиентов "Черновцыгаза" ни разу не заплатили за распределение газа
Читать все новости