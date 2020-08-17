ru
ua

Центр Києва залишився без світла через аварію

Автор: РБК-Україна

Фахівці вже виїхали на місце аварії

У центрі Києва сталося аварійне відключення обладнання. Через аварію 71 житловий будинок та офісні приміщення залишилися без світла.

Популярні новини

Про це повідомляє оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі".

"О 17:35 сталося аварійне відключення обладнання на підстанції" Вокзальна ". Без світла залишилися 71 житловий будинок та офісні приміщення на вулицях Саксаганського, Жилянська, Петлюри, Володимирська і Велика Васильківська", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що фахівці вже виїхали на місце аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання - до 20:00.

Нагадаємо, 18 липня на лівому березі Києва сталася аварія через що частина столиці залишилася без світла.

Прогноз погоди
► Мер Умані погрожує виставити блокпости та не пустити хасидів ► Понад 34 тисячі клієнтів "Чернівцігазу" жодного разу не сплатили за розподіл газу
Читати всі новини