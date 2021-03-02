ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава Евросовета прибыл в Украину. Он с Зеленским отправился на Донбасс

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 11:50
Глава Евросовета прибыл в Украину. Он с Зеленским отправился на Донбасс Фото: Шарль Мишель (GettyImagesl)
Автор: Андрей Козловский

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Украину. Он здесь будет находиться в течение двух дней.

Об этом сообщил в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Президент Европейского совета приземлился в Харькове. Два дня в Украине: посещение линии соприкосновения, почтение памяти жертв Майдана, ознакомление на практике, как действует помощь ЕС в преодолении COVID, дискуссии с президентом Зеленским о реформах и объединении, участие в форуме "Украина 30" по вопросам судебной реформы", - написал посол ЕС.

Также в пресс-службе Офиса президента сообщили, что Владимир Зеленский отправился в зону проведения Операции объединенных сил в Луганской области. Там он вскоре встретится с председателем Евросовета. После этого Шарль Мишель ознакомятся с оперативной ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Европейского совета Шарль Мишель планирует совершить официальный визит в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика визит
NEWS
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде