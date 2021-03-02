ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцы заслуживают судебную систему, уважающую правосудие, - Мишель

Новина українською → Луганская область, Вторник 02 марта 2021 13:58
Украинцы заслуживают судебную систему, уважающую правосудие, - Мишель Фото: Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава Совета Европы Шарль Мишель заявил, что украинцы заслуживают судебную систему, которая будет уважать верховенство права. По его словам, Украине еще нужно много сделать для судебной реформы и борьбы с коррупцией.

Об этом Мишель заявил во время совместного выступления с президентом Владимиром Зеленским на форуме "Украина 30".

"Много надо сделать для верховенства права, судебной реформы и борьбы с коррупцией. Украинские граждане имеют право на судебную систему, которая будет уважать верховенство права, его применять и бороться за лучшие интересы и демонстрировать, что нет безнаказанности для преступлений. Это главные условия, обеспечивающие то, чтобы украинский народ построил институты власти. Это имеет наивысший вес, чтобы улучшить условия для бизнеса и инвестиций в Украине", - заявил Мишель.

Он добавил, что Украина привержена борьбе с коррупцией и комплексной судебной реформе по условиям соглашения об Ассоциации с ЕС.

"Это очень важно в рамках макрофинансовой помощи", - отметил глава Совета Европы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал нехватку судей, чрезмерную нагрузку на систему и проблемы с доступом к правосудию главными "болезнями" системы правосудия в Украине.

Также сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Владимира Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Судебная реформа Шарль Мишель
NEWS
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде