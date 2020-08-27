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Центр Киева из-за аварии остался без света

Автор: РБК-Украина

В Киеве в районе Майдана Независимости произошла авария на электросетях. В связи с этим были обесточены "Большой" и "Малый" фонтаны, часть торгового центра "Глобус" и ближайшие жилые дома.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что электроснабжение планируют восстановить около 20:00.

Фонтаны на Майдане Независимости заработают после восстановления электроснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева из-за аварии без света остались две улицы.

Кроме того, 17 августа в центре Киева произошла авария, из-за которой 71 дом остался без света.

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