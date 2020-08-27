Центр Києва через аварію залишився без світла

У Києві в районі Майдану Незалежності сталася аварія на електромережах. У зв'язку з цим були знеструмлені "Великий" і "Малий" фонтани, частина торгового центру "Глобус" і найближчі житлові будинки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Наголошується, що електропостачання планують відновити близько 20:00.

Фонтани на Майдані Незалежності запрацюють після відновлення електропостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва через аварію без світла залишилися дві вулиці.

Крім того, 17 серпня у центрі Києва сталася аварія, через яку 71 будинок залишився без світла.