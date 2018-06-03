Центр качества образования прокомментировал жалобы относительно ВНО по английскому

В этом году также впервые тестирование по иностранному языку мало обязательную составляющую - аудирование

В украинском центре качества образования предоставили объяснения ученикам, которые обращались по поводу проблем с тестированием по английскому языку. Об этом говорится в сообщении УЦОКО на странице в Facebook.

Как сообщатся, в этом году также впервые тестирование по иностранному языку имело обязательную составляющую - аудирование.

"Да, поступают жалобы по поводу плохого звучания аудиозаписей во время организации тестирования в отдельных пунктах. Более всего апелляционных заявлений на процедуру проведения - более половины, в частности в отношении качества звучания, подали в городе Киеве. Мы благодарны каждому участнику тестирования, который подал свою апелляцию. Заявления и собраны материалы в отношении них направлены на рассмотрение в регламентные комиссии региональных центров оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые участники жаловались на произношение одного из дикторов, что начитывали задания теста.

"Следует отметить, что произношение дикторов действительно было разнім - это необходимое требование, чтобы создать задания разной сложности для участников тестирования с разным уровнем подготовки. Ведь одна из компетенций, которые должен получить выпускник школы изучая английский, - это понимание иностранцев, которіе общаются с разным темпом и с разнім произношением", - отметили в УЦОКО.

Разъяснение относительно результатов тестирования по английскому языку К Украинского центра оценивания качества образования и... Опубликовано Украинский центр оценивания качества образования 2 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что все, кто учится в профессионально-технических учебных заведениях и колледжах, с 2018 года будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания.

Кроме того, абитуриентам из временно оккупированных территорий облегчили условия регистрации на ВНО. Теперь они смогут подавать комплекты документов в региональные центры оценивания качества образования в электронном варианте.