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Центр якості освіти прокоментував скарги щодо ЗНО з англійської

НовиниСуспільство    03.06.2018 - 01:13
Фото: студенти ( УНІАН)
Фото: студенти ( УНІАН)

Цього року також вперше тестування з іноземної мови мало обов’язкову складову - аудіювання

В українському центрі якості освіти надали пояснення учням, які зверталися щодо проблем із тестуванням з англійської мови. Про це йдеться у повідомленні УЦОЯО на сторінці в Facebook.

Як повідомляться, цього року також вперше тестування з іноземної мови мало обов’язкову складову - аудіювання.

"Так, надходять скарги щодо поганого звучання аудіозаписів під час організації тестування в окремих пунктах. Найбільше апеляційних заяв на процедуру проведення - понад половину, зокрема щодо якості звучання, подали в місті Києві. Ми вдячні кожному учаснику тестування, який подав свою апеляцію. Заяви та зібрані матеріали щодо них спрямовані на розгляд до регламентних комісій відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, деякі учасники скаржились на вимову одного з дикторів, що начитували завдання тесту.

"Слід зазначити, що вимова дикторів дійсно була різна - це необхідна вимога, аби створити завдання різної складності для учасників тестування з різним рівнем підготовки. Адже одна з компетентностей, які має отримати випускник школи вивчаючи англійську, - це розуміння іноземців, що спілкуються з різним темпом та з різною вимовою", - зазначили в УЦОЯО.

 

Роз’яснення щодо результатів тестування з англійської мови До Українського центру оцінювання якості освіти та...

Опубліковано Український центр оцінювання якості освіти 2 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі, хто вчиться в професійно-технічних навчальних закладах і коледжах, з 2018 року проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Окрім того, абітурієнтам з тимчасово окупованих територій полегшили умови реєстрації на ЗНО. Тепер вони зможуть подавати комплекти документів у регіональні центри оцінювання якості освіти в електронному варіанті.

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Теги публікації: ВНО, УЦОКО, абитуриенты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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