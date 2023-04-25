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Центр Івано-Франківська знеструмлений: у чому причина

Фото: в Івано-Франківську частково зникло світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Центр Івано-Франківська у вівторок, 25 квітня, залишився без світла. У місті сталася аварія на підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

"Центральна частина Івано-Франківська знеструмлена через аварійне вимкнення на підстанції, яка живить середмістя обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Аварійні бригади обленерго вже працюють над ліквідацією аварії. Про ремонт та відновлення електропостачання обіцяють повідомити пізніше.

Варто зазначити, що енергетики заявляють про стабілізацію ситуації зі світлом в Україні після масованих атак Росії. Проте українців просять бути заощадливим, адже відновлення енергомережі триває.

Нагадаємо, 21 квітня у деяких районах Криму зникло світло, окупанти запевняли, що причиною було велике навантаження.

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Івано-Франківськвідключеня світлаЕлектроенергія