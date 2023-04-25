Центр Ивано-Франковска обесточен: в чем причина

"Центральная часть Ивано-Франковска обесточена из-за аварийного отключения на подстанции, которая питает центр областного центра", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады облэнерго уже работают над ликвидацией аварии. О ремонте и восстановлении электроснабжения обещают сообщить позже.

Следует отметить, что энергетики заявляют о стабилизации ситуации со светом в Украине после массированных атак России. Однако украинцев просят быть экономными, ведь возобновление энергосети продолжается.

Напомним, 21 апреля в некоторых районах Крыма исчез свет, оккупанты утверждали, что причиной была большая нагрузка.

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