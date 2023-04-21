В декількох районах Криму зникло світло

Сьогодні, 21 квітня, в низці регіонів Криму зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними Telegram-каналу "Кримський Вітер", електрику вимкнули в Сімферополі, Саках, Красногвардійському і Красноперекопському районах, а також у Джанкої та Джанкойському районі.

За словами російського "мера" Севастополя Михайла Развожаєва, світло зникло в Гагарінському, Ленінському, а також частково Нахімовському і Балаклавському районі міста.

"У магістральних електричних мережах високого класу напруги спрацював захист АОН (Автоматичне відключення навантаження - ред.)", - заявив Развожаєв.

Нагадаємо, вчора в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

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