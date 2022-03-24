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Центр Харькова обстреляли ракетами "Калибр", выпущенными с моря, - ОВА

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Харьков, Четверг 24 марта 2022 09:28
Центр Харькова обстреляли ракетами "Калибр", выпущенными с моря, - ОВА Фото: Харьков обстреляли с моря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в среду, 23 марта, обстреляли центр Харькова, применив ракеты "Калибр". Атака была совершена с кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"44 обстрелы из артиллерии, танками, минометами и тому подобное и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть, это мы называем уже ситуацией стабильной. Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракеты типа "Калибр", которые были выпущены с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает", - отметил Синегубов.

По его словам, самой критической точкой в Харьковской области остается город Изюм. Вчера пострадал город Балаклея, а уже утром 24 марта оккупанты нанесли удары по городу Золочев.

"Мы следим за этим и, конечно, стараемся довести гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это и остается достаточно сложно задачей, поскольку враг нам не дает и не согласовывает, соответственно, зеленых коридоров для доставки", - добавил глава области.

Напомним, за месяц войны России против Украины погибло уже 128 детей, еще 172 ребенка получили ранения.

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