За месяц войны в Украине погибли 128 детей
С начала полномасштабной войны Украины против России погибли 128 детей. Кроме того, еще 172 несовершеннолетних получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.
"По состоянию на 8 часов 24 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 128 детей и пострадали 172 ребенка", - говорится в сообщении.
Денисова добавила, что точное количество жертв определить пока невозможно из-за активных боевых действий в некоторых регионах Украины.
Напомним, вчера оккупанты атаковали Рубежное Луганской области. В результате обстрелов погибли четыре человека, из них двое детей.
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