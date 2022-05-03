Центр Харькова накрыли шквальным огнем, горожан просят оставаться в укрытиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Департамент гражданской защиты Харьковской ОВА.

Жителей этих районов просят срочно спуститься в укрытия и не покидать их без крайней необходимости в течение всего дня, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОВА.

Там добавляют, в центре Харькова снаряды попали в один из городских парков.