RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Центр Харкова накрили шквальним вогнем, містян просять залишатися в укриттях

Фото: Харків після обстрілу (nexta.live)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські війська продовжують обстрілювати центр Харкова, райони Павлового Поля та Олексіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Департамент цивільного захисту Харківської ОВА.

Жителів цих районів просять терміново спуститися в укриття і не покидати їх без нагальної потреби протягом усього дня, повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

Там додають, у центрі Харкова снаряди потрапили до одного з міських парків.

Внаслідок обстрілу центру Харкова 3 травня жінка отримала поранення середнього ступеню тяжкості, повідомили Суспільному у Центрі екстреної меддопомоги. Від обстрілу виникли пожежі.

Нагадаємо, Збройні Сили України провели контрнаступ на ряді напрямків, що дозволило відкинути російську армію на 25 кілометрів від Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні