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Центр Харкова накрили шквальним вогнем, містян просять залишатися в укриттях

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 14:03
Центр Харкова накрили шквальним вогнем, містян просять залишатися в укриттях Фото: Харків після обстрілу (nexta.live)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські війська продовжують обстрілювати центр Харкова, райони Павлового Поля та Олексіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Департамент цивільного захисту Харківської ОВА.

Жителів цих районів просять терміново спуститися в укриття і не покидати їх без нагальної потреби протягом усього дня, повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

Там додають, у центрі Харкова снаряди потрапили до одного з міських парків.

Внаслідок обстрілу центру Харкова 3 травня жінка отримала поранення середнього ступеню тяжкості, повідомили Суспільному у Центрі екстреної меддопомоги. Від обстрілу виникли пожежі.

Нагадаємо, Збройні Сили України провели контрнаступ на ряді напрямків, що дозволило відкинути російську армію на 25 кілометрів від Харкова.

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