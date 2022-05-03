Центр Харкова накрили шквальним вогнем, містян просять залишатися в укриттях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Департамент цивільного захисту Харківської ОВА.

Жителів цих районів просять терміново спуститися в укриття і не покидати їх без нагальної потреби протягом усього дня, повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

Там додають, у центрі Харкова снаряди потрапили до одного з міських парків.

Внаслідок обстрілу центру Харкова 3 травня жінка отримала поранення середнього ступеню тяжкості, повідомили Суспільному у Центрі екстреної меддопомоги. Від обстрілу виникли пожежі.