Центр Биржевых технологий: Конкурс трейдеров начинается

Международный брокер TeleTrade проводит грандиозное мероприятие совместно с компанией Центр Биржевых Технологий — Конкурс Трейдеров с призовым фондом в $35 000! Событие приурочено к 24-летию деятельности «Телетрейд» в Украине. В честь годовщины успешной работы предприятия на ниве биржевой торговли все желающие получат возможность попробовать свои силы, продемонстрировать знания и доказать компетентность в искусстве трейдинга. Лучшие трейдеры будут награждены финансовым ресурсом для торга и смогут значительно увеличить свои доходы, не рискуя собственными средствами.

В конкурсе предусмотрено три призовых места и три награды — счета в управления с круглыми суммами на них:

1 место — 20 тысяч долларов,

2 место — 10 тысяч долларов,

3 место — 5 тысяч долларов.

Вся прибыль от торгов на призовых счетах будет принадлежать победителям.

Компания «Телетрейд»: Конкурс трейдеров — правила участия

Попробовать свои силы в конкурсе, организованном «Телетрейд» и Центром Биржевых Технологий может любой человек, знакомый с теорией торговли на финансовых рынках. Для участия в турнире необходимо соблюсти пять простых условий:

1. Подписаться на страницу компании ЦБТ в социальной сети Facebook;

2. Сделать репост конкурсного поста к себе на страницу;

3. Скачать и установить на свой компьютер торговый терминал MetaTrader;

4. Открыть собственный демо-счет на $10 000;

5. В комментариях к посту о конкурсе в группе Facebook сообщить логин и пароль инвестора к счету участника конкурса.

После совершения перечисленных действий конкурсант считается зарегистрированным.

Конкурс трейдеров — себя показать и опыт коллег перенять

Конкурс трейдеров не единственное событие под эгидой ЦБТ, пропагандирующее профессию трейдера в Украине. Огромное популярностью пользуется «Битва трейдеров», проходящая в Одессе. В этом состязании каждый месяц определяется лучший трейдер, получающий в управление солидный счет. И «Битва» ЦБТ, и «Конкурс», организованный в сотрудничестве с TeleTrade, — мероприятия, главная цель которых — стимулировать стремление украинцев повышать свою финансовую грамотность и узнать больше о таком источнике дохода как торговля на финансовых рынках. Тем же, кто уже знает о перспективной профессии трейдера и успел себя в ней попробовать, предоставляется шанс оценить реальный уровень своих знаний и навыков в сравнении с соперниками и значительно повысить собственную экспертность в случае победы. Организуя Конкурс Трейдеров Центр Биржевых технологий и «Телетрейд» ставят целью продемонстрировать широкие перспективы биржевой торговли и доказать, что трейдер — профессия будущего и шанс для каждого добиться успеха, независимо от внешних обстоятельств.