Центр Біржових технологій: Конкурс трейдерів починається

Міжнародний брокер TeleTrade проводить грандіозний захід спільно з компанією Центр Біржових Технологій — Конкурс Трейдерів з призовим фондом в $35 000! Подія присвячена 24-річчю діяльності «Телетрейд» в Україні. На честь річниці успішної роботи підприємства на ниві біржової торгівлі всі бажаючі отримають можливість спробувати свої сили, продемонструвати знання і довести компетентність в мистецтві трейдингу. Кращі трейдери будуть нагороджені фінансовим ресурсом для торгу і зможуть значно збільшити свої доходи, не ризикуючи власними коштами.

У конкурсі передбачено три призових місця і три нагороди — рахунки в управління з круглими сумами на них:

1 місце — 20 тисяч доларів,

2 місце — 10 тисяч доларів,

3 місце — 5 тисяч доларів.

Весь прибуток від торгів на призових рахунках буде належати переможцям.

Компанія «Телетрейд»: Конкурс трейдерів — правила участі

Спробувати свої сили в конкурсі, організованому «Телетрейд» і Центром Біржових Технологій може будь-яка людина, що знайома з теорією торгівлі на фінансових ринках. Для участі в турнірі необхідно дотриматися п'яти простих умов:

1. Підписатися на сторінку компанії ЦБТ в ​​соціальній мережі Facebook;

2. Зробити репост конкурсного поста до себе на сторінку;

3. Завантажити та встановити на свій комп'ютер торговий термінал MetaTrader;

4. Відкрити власний демо-рахунок на $10 000;

5. У коментарях до посту про конкурс в групі Facebook повідомити логін і пароль інвестора до рахунку учасника конкурсу.

Після скоєння вказаних дій конкурсант вважається зареєстрованим.

Конкурс трейдерів - себе показати і досвід колег перейняти

Конкурс трейдерів не єдина подія під егідою ЦБТ, яке пропагує професію трейдера в Україні. Величезною популярністю користується «Битва трейдерів», що проходить в Одесі. У цьому змаганні кожен місяць визначається кращий трейдер, який отримує в управління солідний рахунок. І «Битва» ЦБТ, і «Конкурс», організований у співпраці з TeleTrade, — заходи, головна мета яких — стимулювати прагнення українців підвищувати свою фінансову грамотність і дізнатися більше про таке джерело доходу як торгівля на фінансових ринках. Тим же, хто вже знає про перспективну професію трейдера і встиг себе в ній спробувати, надається шанс оцінити реальний рівень своїх знань і навичок в порівнянні з суперниками і значно підвищити власну експертність в разі перемоги. Організовуючи Конкурс Трейдерів Центр Біржових технологій і «Телетрейд» мають за мету продемонструвати широкі перспективи біржової торгівлі і довести, що трейдер — професія майбутнього і шанс для кожного домогтися успіху, незалежно від зовнішніх обставин.