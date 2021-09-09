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Ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, - ВЭА

Автор: Наталия Гурковская

Ценовые ограничения (так называемые price-cap) в Бурштынском энергоострове (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области) не покрывают себестоимость производства электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Всеукраинской энергетической ассамблеи в НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию.

"Имеющиеся ценовые ограничения в торговой зоне БуОс находятся на уровне, который не позволяет тепловой генерации покрыть себестоимость производства электроэнергии. Себестоимость работы ТЭЦ и ТЭС на угле по нынешним ценам значительно превышает предельные цены, которые действуют в торговой зоне БуОс", - отметили в ассоциации.

В результате 31 августа уже остановила работу государственная Калушская ТЭЦ.

Текущие ценовые ограничения, которые в 2 раза ниже, чем в остальных энергосистемах Украины, создают угрозу для отопительного сезона в регионе, убеждены в ВЕА.

"Исходя из вышеизложенного и с целью недопущения дестабилизации работы энергосистемы Украины при прохождении осенне-зимнего периода 2021/2022 просим вас в составе антикризисных мер установить предельный уровень ограничений цен в торговой зоне БуОс на уровне предельных цен, установленных в торговой зоне ОЭС Украины", - говорится в обращении ассоциации.

Как сообщалось, государственная ТЭЦ в Калуше просит НКРЭКУ повысить прайс-кэпы на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне "Бурштынский остров" до уровня, действующего в зоне Объединенной энергосистемы Украины.

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