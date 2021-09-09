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Цінові обмеження в Бурштинському енергоострові не покривають собівартість виробництва електроенергії, - ВЕА

Автор: Наталія Гурковська

Цінові обмеження (так звані price-cap) в Бурштинському енергоострові (Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області) не покривають собівартість виробництва електроенергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення Всеукраїнської енергетичної асамблеї в НКРЕКП з проханням виправити ситуацію.

"Наявні цінові обмеження в торговій зоні БуОс знаходяться на рівні, який не дозволяє тепловій генерації покрити собівартість виробництва електроенергії. Собівартість роботи ТЕЦ і ТЕС на вугіллі за нинішніми цінами значно перевищує граничні ціни, які діють в торговій зоні БуОс", - наголосили в асоціації.

Як наслідок 31 серпня уже зупинила роботу державна Калуська ТЕЦ.
Поточні цінові обмеження, які в 2 рази нижчі ніж в решті енергосистеми України, створюють загрозу для опалювального сезону в регіоні, переконані в ВЕА.

"Виходячи з вищевикладеного та з метою недопущення дестабілізації роботи енергосистеми України при проходженні осінньо-зимового періоду 2021/2022 просимо вас у складі антикризових заходів встановити граничний рівень обмежень цін в торговій зоні БуОс на рівні граничних цін, що встановлені в торговій зоні ОЕС України", - йдеться в зверненні асоціації.

Як повідомлялось, державна ТЕЦ у Калуші просить НКРЕКП підвищити прайс-кепи на ринку "на добу вперед" (РДВ) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) в торговельній зоні "Бурштинський острів" до рівня, який діє в зоні Об'єднаної енергосистеми України.

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ТЕС