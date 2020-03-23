Ценовой шок: подешевеет ли бензин в Украине после обвала цен на нефть

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В разгар эпидемии коронавируса в мире резко рухнули цены на нефть, откатившись на уровень начала 2000-х. Обвал рынка ударил по нефтяным экспортерам, в том числе и России, которая отказала ОПЕК в сокращении добычи, дав тем самым повод Саудовской Аравии начать "ценовые войны".

Украина, будучи импортером нефтепродуктов, ожидает снижения их стоимости вслед за падением цен на сырье. Но пока ни трейдеры, ни отраслевые аналитики не знают, как изменятся цены на бензин и ДТ в рознице, учитывая нестабильную ситуацию на валютном рынке. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Цена нефти марки Brent упала до уровня начала 2000-х годов. Котировки опустились ниже 50 долларов за баррель еще 5 марта, и с тех пор в основном только снижаются. К настоящему времени цены "пробили" отметку 27 долларов за баррель. Тогда как еще в начале года "черное золото" стоило почти 70 долларов за баррель.

Агрессивный экспорт

Удар по нефтяной индустрии нанесли сразу с нескольких сторон. Во-первых, сорвалась сделка в формате ОПЕК+ о сокращении объемов добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. Предложенный Саудовской Аравией шаг позволил бы снизить предложение на рынке и тем самым поднять цены на нефть. Россия с этим не согласилась.

В отместку Москве Эр-Рияд стал наращивать добычу, тем самым сбивая цены еще больше и увеличивая свой экспорт. Логика такого решения в том, что у России нет такого потенциала для роста добычи, как у саудитов.

Но, как пишет DW со ссылкой на экспертов немецкого исследовательского центра SWP, нет уверенности, что и для Саудовской Аравии такой маневр принесет пользу. Не факт, что за счет роста экспорта ей удастся компенсировать бюджетные потери от снижения цены. Тем более что, согласно опросу трейдеров, проведенного Bloomberg, стоимость нефти может снизиться еще больше – до 20 долларов за баррель и ниже.

Во-вторых, в мире и так снизилось потребление нефти, особенно в Китае, из-за распространения коронавируса и тех мер, которые страны вводят, чтобы остановить инфекцию. Это влияет на работу промышленности и смежных отраслей. В-третьих, ряд стран нарастили добычу, в том числе и США, увеличив объемы закачки сланцевой нефти.

Розничный эффект

Падение цен на нефть на мировом рынке, безусловно, будет иметь влияние и на стоимость топлива в Украине, говорит директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Но эффект не будет мгновенным.

"Все говорит о том, что падение цен будет. Но сейчас амортизатором выступают, во-первых, ранее поставленные партии нефтепродуктов, а, во-вторых, девальвация гривны", – уточнил Куюн.

Обвал мирового рынка нефти может оказать влияние на розничные цены через полтора-два месяца. Именно столько времени, по словам финансового директора сети АЗС KLO Игоря Чернявского, занимает путь от добычи нефти до колонки на АЗС. Это обусловлено логистикой и переработкой. В цене бензина для конечного потребителя, как объяснил Чернявский, составляющая нефти достигает около 40%, тогда как остальное – налоги, которые рассчитываются в евро.

"В целом, стоимость бензина на АЗС процентов на 90 зависит от курса – мы покупаем, растамаживаем и платим налоги в валюте. Нефтепродукты из более дешевой нефти попадут в Украину в апреле. И логично предположить, что цены на бензин для потребителя снизятся. Но гривна уже сейчас существенно ослабла и на фоне кризиса, скорее всего, продолжит дешеветь и нивелирует эффект от дешевой нефти", – полагает он.

Чернявский уверен, что цены на топливо могут снизиться вслед за снижающейся нефтью только если курс остается стабильным или гривна укрепится.

По оценкам Сергея Куюна, снижение обменного курса уже более чем на три гривны к доллару увеличило себестоимость топлива примерно на 2,5 гривны на литре. Но вместе с тем падение мировых цен на нефть снизило ее на 4-5 гривен. "Условно говоря, себестоимость топлива упала на 2,5 гривны. Падение будет, но нужно немного времени, чтобы рынок распродал запасы", – разъяснил директор "А-95".

Кроме того, по мнению эксперта, существенное влияние на цены в рознице может оказать снижение объемов продаж, как это уже происходит в странах ЕС. "В Италии на АЗС продажи упали на 70-80%. За оставшиеся 20% с реализации содержать заправку нереально. Очевидно, что и у нас будет повышенная наценка за счет упавших объемов. Я проводил опрос по основным сетям, они пока не отмечают падение продаж, но все ожидают, что это случится. Этот фактор также скажется на цене топлива", – считает Сергей Куюн.

На KLO также ожидают снижение спроса на топливо из-за карантина. Но дают понять, что падать цены из-за этого точно не будут. "Люди уже заправляют больше, запасаясь впрок. И будут меньше ездить, соблюдая условия карантина. Снижение спроса не повлияет на динамику цен – мы отчисляем налоги, платим зарплаты, не сокращаем персонал и не можем работать в убыток", – уточнил Чернявский.

Еще один фактор, который может влиять на цены в рознице, связан с импортом топлива. Как отметил Игорь Чернявский, Беларусь уже ограничила поставки нефтепродуктов в Украину, поскольку сама испытывает дефицит из-за неопределенностей с поставками российской нефти на свои заводы.

"Обычный период накопления ресурсов перед посевной происходит в январе-феврале, но его не было. Поэтому уже сейчас на украинском рынке чувствуется дефицит дизельного топлива и газа, который тоже откорректирует цены", – уверен топ-менеджер сети АЗС KLO.

Впрочем, Сергей Куюн считает, что пока нет оснований говорить о дефиците нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. В начале марта, по его словам, действительно был определенный ресурсный дискомфорт по ДТ. "Но сейчас мы уже видим переизбыток предложения на юге, а на севере ситуация сбалансирована, цены падают в опте. Это говорит о том, что и в рознице цены будут падать", – прогнозирует Куюн.

Интересно, что снижения цен в рознице ожидает Антимонопольный комитет, аргументируя это ситуацией на мировых рынках. В АМКУ согласны, что стремительного падения цен не будет, учитывая моменты с логистикой и переработкой, но напомнили трейдерам, что ранее имела место обратная практика, когда после роста цен на нефть резко росла стоимость топлива в рознице.

Цепная реакция

Не стоит ожидать мгновенного эффекта на рынке газа после обвала цен на нефть. За последние годы зависимость цен на природный газ от цен на нефть значительно снизилась, говорит глава аналитического подразделения группы ICU Александр Мартыненко. Не в последнюю очередь это произошло из-за быстрого роста предложения сжиженного природного газа (СПГ), поясняет он.

Заключение транзитного соглашения между Россией и Украиной, по мнению Мартыненко, устранило один из ключевых факторов, которые удерживали европейские цены на газ от падения, а именно – неопределенности поставок в Европу.

"В настоящее время на европейском рынке переизбыток газа – из-за высоких запасов, теплой зимы и роста поставок СПГ. Безусловно, падение цен на нефть также негативно влияет на газовые цены. С начала года европейские цены на газ снизились на 30-33% до уровней $90-100/тыс.куб. м. – на этих уровнях они, скорее всего, останутся в течение следующих четырех-шести месяцев, с вероятностью еще большего снижения", – прогнозирует Мартыненко.

По его мнению, более низкая стоимость импортируемых нефти, нефтепродуктов и природного газа даст положительный эффект для внешнеторгового баланса Украины, а значит, и может стать поддерживающим фактором для гривны в течение этого года. Но, безусловно, лишь этого недостаточно хотя бы для частичного восстановления гривны, уточняет он.

"Ключевыми факторами для этого является восстановление стабильности на финансовых рынках и интереса инвесторов к украинским долговым инструментам. Последнее вряд ли будет возможным без заключения соглашения между Украиной и МВФ", – резюмировал эксперт ICU.