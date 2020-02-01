Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в начале года улучшилась

В январе 2020 года индекс изменения мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, снова вырос. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (январь 2020 года).

Как отмечается в обзоре, внешняя ценовая среда для Украины продолжила улучшаться на фоне подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем и снижения объемов предложения на отдельных товарных рынках.

По данным НБУ, цены на сталь и железную руду росли на фоне запрета в Китае ввода новых мощностей в черной металлургии в 2020 году и увеличения государственного финансирования в инфраструктурные проекты. Кроме того, цены на пшеницу и кукурузу росли под влиянием: логистических проблем во Франции и Австралии, повышения экспортных пошлин в Аргентине и возможности их введения на территории России.

На мировых финансовых рынках преобладал позитивный настрой, поддерживаемый прогрессом в торговых переговорах между США и Китаем и опережающими экономическими индикаторами ЕС лучше ожиданий.

Однако более быстрый рост американских фондовых индексов по сравнению с европейскими усилил доллар США. Как следствие, большинство валют emerging markets обесценилась, говорится в обзоре.

В конце месяца мировые цены на всех товарных рынках несколько снизились из-за риска распространения коронавируса, отметили в НБУ.

Напомним, в декабре 2019 года индекс изменение мировых цен на товары, которые превалируют в украинском экспорте, рос второй месяц подряд.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.