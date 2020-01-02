Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в конце 2019 года улучшилась

Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены растут второй месяц подряд

В декабре 2019 года индекс изменения мировых цен на товары, которые превалируют в украинском экспорте, рос второй месяц подряд. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (декабрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, цены на сталь и железную руду росли на фоне увеличения запасов в преддверии праздничных выходных и действующих производственных ограничений.

Цены на зерновые, в частности пшеницу и кукурузу, росли под влиянием увеличения спроса, в частности со стороны Новой Зеландии, Ирана, Египта; анонсированного правительством Аргентины дальнейшего повышения пошлин на экспорт этих видов зерновых; переноса периода сбора урожая кукурузы в Бразилии из-за погодных условий.

"На мировых финансовых рынках царил оптимизм, а спрос на рисковые активы все возрастал", - добавили в НБУ.

Как отмечают эксперты, в декабре оптимизм от возможного подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем поддерживал мировые товарные и финансовые рынки. Помимо ожиданий относительно подписания торгового соглашения между США и Китаем на рынок положительно повлияли лучше ожиданий макроэкономические данные США, прежде всего по увеличению доходов физических лиц, и оптимизм относительно более упорядоченного Brexit.

"Это способствовало увеличению объемов притока капитала к активам стран с развивающимися рынками и укреплению большинства валют этой группы стран", - говорится в документе.

Напомним, в ноябре 2019 года внешня ценовая среда для украинских экспортеров несколько улучшилась.

Отметим, в апреле Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. По данным прогноза, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. В результате мировая ценовая кон'юнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей.