ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в начале года улучшилась

Новости » Экономика     01.02.2020 - 12:12
Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в начале года улучшилась
Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на мировых рынках росли до появления коронавируса

В январе 2020 года индекс изменения мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, снова вырос. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (январь 2020 года).

Как отмечается в обзоре, внешняя ценовая среда для Украины продолжила улучшаться на фоне подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем и снижения объемов предложения на отдельных товарных рынках.

Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в начале года улучшилась

По данным НБУ, цены на сталь и железную руду росли на фоне запрета в Китае ввода новых мощностей в черной металлургии в 2020 году и увеличения государственного финансирования в инфраструктурные проекты. Кроме того, цены на пшеницу и кукурузу росли под влиянием: логистических проблем во Франции и Австралии, повышения экспортных пошлин в Аргентине и возможности их введения на территории России.

На мировых финансовых рынках преобладал позитивный настрой, поддерживаемый прогрессом в торговых переговорах между США и Китаем и опережающими экономическими индикаторами ЕС лучше ожиданий.

Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в начале года улучшилась

Однако более быстрый рост американских фондовых индексов по сравнению с европейскими усилил доллар США. Как следствие, большинство валют emerging markets обесценилась, говорится в обзоре.

Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в начале года улучшилась

В конце месяца мировые цены на всех товарных рынках несколько снизились из-за риска распространения коронавируса, отметили в НБУ.

Напомним, в декабре 2019 года индекс изменение мировых цен на товары, которые превалируют в украинском экспорте, рос второй месяц подряд.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

НБУ увеличил продажу валюты на межбанке НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов
Новости Украины Национальный банк Украиныэкспортпрогноз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь