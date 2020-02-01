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Цінова кон'юнктура для українських експортерів на початку року покращилася

Новини » Економіка     01.02.2020 - 12:12
Цінова кон'юнктура для українських експортерів на початку року покращилася
Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на світових ринках зростали до появи коронавірусу

У січні 2020 року індекс зміни світових цін на товари, що превалюють в українському експорті, знову зріс. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (січень 2020 року).

Як зазначається в огляді, зовнішнє цінове середовище для України продовжило поліпшуватися на тлі підписання "першої фази" торговельної угоди між США та Китаєм та зниження обсягів пропозиції на окремих товарних ринках.

Цінова кон'юнктура для українських експортерів на початку року покращилася

За даними НБУ, ціни на сталь та залізну руду зростали на тлі заборони в Китаї введення нових потужностей у чорній металургії у 2020 році та збільшення державного фінансування в інфраструктурні проекти. Крім того, ціни на пшеницю та кукурудзу зростали під впливом: логістичних проблем у Франції та Австралії, підвищення експортних мит в Аргентині та можливість їх введення на території Росії..

На світових фінансових ринках переважав позитивний настрій, підтримуваний прогресом у торговельних переговорах між США та Китаєм та кращими за очікування випереджаючими економічними індикаторами ЄС.

Цінова кон'юнктура для українських експортерів на початку року покращилася

Однак більш швидке зростання американських фондових індексів порівняно з європейськими підсилило долар США. Як наслідок, більшість валют emerging markets знецінилася, йдеться в огляді.

Цінова кон'юнктура для українських експортерів на початку року покращилася

Наприкінці місяця світові ціни на усіх товарних ринках дещо знизилися через ризик поширення коронавірусу, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, у грудні 2019 року індекс зміни світових цін на товари, що превалюють в українському експорті, зростав другий місяць поспіль.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

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